Rock legends Nine Inch Nails have just dropped two new albums, Ghosts V: Together and Ghosts VI: Locusts, the sequels to the band’s 2008 ambient project Ghosts I–IV.
Read the band’s full statement below:
“FRIENDS-
WEIRD TIMES INDEED…
AS THE NEWS SEEMS TO TURN EVER MORE GRIM BY THE HOUR, WE’VE FOUND OURSELVES VACILLATING WILDLY BETWEEN FEELING LIKE THERE MAY BE HOPE AT TIMES TO UTTER DESPAIR – OFTEN CHANGING MINUTE TO MINUTE. ALTHOUGH EACH OF US DEFINE OURSELVES AS ANTISOCIAL-TYPES WHO PREFER BEING ON OUR OWN, THIS SITUATION HAS REALLY MADE US APPRECIATE THE POWER AND NEED FOR CONNECTION.
MUSIC – WHETHER LISTENING TO IT, THINKING ABOUT IT OR CREATING IT – HAS ALWAYS BEEN THE THING THAT HELPED US GET THROUGH ANYTHING – GOOD OR BAD. WITH THAT IN MIND, WE DECIDED TO BURN THE MIDNIGHT OIL AND COMPLETE THESE NEW GHOSTS RECORDS AS A MEANS OF STAYING SOMEWHAT SANE.
GHOSTS V: TOGETHER IS FOR WHEN THINGS SEEM LIKE IT MIGHT ALL BE OKAY, AND GHOSTS VI: LOCUSTS… WELL, YOU’LL FIGURE IT OUT.
IT MADE US FEEL BETTER TO MAKE THESE AND IT FEELS GOOD TO SHARE THEM. MUSIC HAS ALWAYS HAD A WAY OF MAKING US FEEL A LITTLE LESS ALONE IN THE WORLD… AND HOPEFULLY IT DOES FOR YOU, TOO. REMEMBER, EVERYONE IS IN THIS THING TOGETHER AND THIS TOO SHALL PASS.
WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU AGAIN SOON.
BE SMART AND SAFE AND TAKE CARE OF EACH OTHER.
WITH LOVE,
TRENT & ATTICUS”
Both albums are available for free at Nine Inch Nails’ website and will hit streaming services on March 26th.